Либерально-демократическая партия Узбекистана утвердила Мирзиёева кандидатом в президенты

ТАШКЕНТ, 9 сентября./ТАСС/. Съезд либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) поддержал предложение внеочередного пленума своего центрального совета о выдвижения действующего главы республики Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты, выборы которого назначены на 24 октября. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы партии.

"Делегаты съезда единогласно поддержали предложение внеочередного пленума центрального совета о выдвижения Шавката Мирзиёева своим кандидатом в президенты и приняли соответствующее постановление", - сказал представитель пресс-службы.

На прошлых выборах главы государства 2016 года Мирзиёев также выдвигался от УзЛиДеП и одержал убедительную победу.