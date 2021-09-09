Власти Казахстана разрешили увеличить количество авиарейсов с Россией в три раза

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана одобрили увеличение числа авиарейсов между республикой и Россией в три раза - с 11 до 33 рейсов в неделю. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан 7 сентября разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза, с 11 до 33 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение частоты полетов должна также одобрить российская сторона, а именно оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

"Департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) поддерживают инициативу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по данному вопросу. При положительном решении России количество регулярных рейсов между двумя странами планируется увеличить на маршрутах Нур-Султан - Москва, Алма-Ата - Москва, Шымкент - Москва и Караганда - Москва", - пояснили в пресс-службе.

С казахстанской стороны полеты будут выполнять авиакомпании "Эйр Aстана" и SCAT в строгом соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими нормами.

Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку о проведенном ПЦР-тесте с отрицательным результатом, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Исключение составляют граждане Казахстана, получившие полный курс вакцинации от коронавируса в республике и имеющие паспорт вакцинации. Также на территории Казахстана признаны действительными паспорта вакцинации от коронавируса граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Киргизии, Молдавии и Турции.