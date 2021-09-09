Министр торговли и промышленности Швеции уйдет в отставку в ноябре

СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр торговли и промышленности Швеции Ибрагим Байлан уходит в отставку. Об этом он объявил в четверг в интервью телеканалу SVT.

"Я решил не баллотироваться на следующих парламентских выборах. Пора заняться чем-то другим", - пояснил он.

Байлан официально уйдет с поста на партийном съезде социал-демократов в ноябре вместе с премьер-министром Стефаном Лёвеном. В качестве нового главы кабинета Байлан поддерживает кандидатуру министра финансов Магдалены Андерссон, которая уже выдвинута целым рядом партийных округов. "Я выступал за то, чтобы выбрать нового сильного кандидата. Для меня им с самого начала была Магдалена Андерссон", - отметил он.

Ибрагим Байлан является министром торговли и промышленности с 2019 года. Ранее он был министром энергетики, а также с 2004 по 2006 год главой Минобразования. Выборы в Швеции состоятся в сентябре будущего года.