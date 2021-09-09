Представители МАГАТЭ проинспектировали систему очистки воды на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила с инспекцией аварийную АЭС "Фукусима-1", осмотрев систему очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом сообщил в четверг МИД Японии.

Эксперты МАГАТЭ также проинспектировали зону, где расположены резервуары с очищенной от радиоактивных веществ водой, и портовую часть станции. Визит представителей МАГАТЭ связан с планами Японии сбросить эту воду в океан в связи с нехваткой мощностей для ее хранения.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".