Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

По его информации, самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров "будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений". Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.