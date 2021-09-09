{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Самолет президента Белоруссии вылетел из Национального аэропорта Минск, передает агентство БелТА

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

По его информации, самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров "будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений". Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Литва проверит факт нахождения в стране афганцев, высылку которых запретил ЕСПЧ
Мигранты утверждают, что были вынуждены бежать из своей страны от преследований талибов
Читать полностью