Германия вновь открывает посольство в Триполи

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Триполи, в ходе визита он объявил об открытии посольства ФРГ в Ливии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы германского внешнеполитического ведомства.

"Тот факт, что сегодня я говорю в первую очередь об участии граждан [в жизни страны], а не о гражданской войне в Триполи, - это реальный прогресс. Ливия добилась значительных успехов за последние два года: сегодня существует правительство национального единства, нефтяная блокада закончилась", - отметил Маас. При этом он подчеркнул, что Ливия нуждается в постоянной поддержке международного сообщества.

"Именно поэтому я приехал в Триполи, чтобы вновь открыть посольство Германии в Ливии", - сказал Маас, уточнив, что оно было закрыто с 2014 года. "Сегодняшним открытием мы хотим показать, что Германия была и останется верным партнером Ливии", - подытожил глава МИД ФРГ.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость проведения выборов в Ливии в намеченные сроки. Для обеспечения стабильности, по словам министра, стране необходимы политические институты, которые должны быть созданы после общенациональных выборов. "Вот почему так важно, чтобы выборы состоялись", - заключил Маас.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои. 23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.