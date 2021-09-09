Глава Пентагона заявил, что США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы предотвратить возвращение террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистан. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в Кувейте по завершению своей четырехдневной поездки по странам Аравийского полуострова.

Министр отметил, что "Аль-Каида", использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, "может снова появиться там после ухода американцев", в результате которого радикально движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в стране. Он добавил, что "такова природа [этой] группировки".

Остин в конце прошлой недели отправился на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане после вывода из страны американских войск. Он уже посетил Катар, Бахрейн, Кувейт, а после должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но отложил визит в королевство "из-за проблем с графиком".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.