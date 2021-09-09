СМИ: талибы обещают восстановить поврежденное надгробие Ахмада Шаха Масуда в Панджшере

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что намерены восстановить разбитое во время боев надгробие в мавзолее полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в ущелье Панджшер. Об этом сообщил в четверг в Twitter новостной ресурс Afghan Urdu.

"Гробница Ахмада Шаха Масуда была повреждена во время битвы за Панджшер. Теперь талибы хотят отвезти его надгробие в Кабул для восстановления", - говорится в сообщении.

На размещенном видео, снятом в мавзолее, видна группа людей, в том числе с оружием (что является нарушением обычая не входить в мавзолей с оружием). Один человек измеряет рулеткой разбитое надгробие и собирает его фрагменты.

6 сентября иранское агентство Aftab News сообщило, что талибы захватили мавзолей отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление радикальному движению. Противники "Талибана" обвинили его в осквернении мавзолея и порче надгробной плиты на могиле полевого командира.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Их противники организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. В Панджшере активизировались бои. В минувший понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил о переходе провинции под полный контроль движения и окончании войны на территории Афганистана. Но Ахмад Масуд объявил, что сопротивление радикалам продолжается.