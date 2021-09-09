Самолет с министром обороны Индии совершил посадку на шоссе на западе страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет ВВС Индии С-130J Super Hercules с министром обороны страны Раджнатхом Сингхом на борту в четверг совершил демонстрационную посадку на автомобильной магистрали федерального значения NH-925A в западном штате Раджастхан.

Как сообщает газета The Times of India, приземление самолета, в котором также находились индийский министр дорожного транспорта Нитин Гадкари и начальник штаба ВВС главный маршал авиации Р.К. Бхадаурия, ознаменовало открытие полосы для экстренных посадок военных самолетов на федеральном шоссе в Раджастхане. Вслед за Си-130 посадку на автомагистраль имитировал сверхзвуковой истребитель Су-30МКИ.

Трехкилометровая полоса для вынужденных посадок самолетов была построена за 19 месяцев одной из частных индийских компаний под наблюдением специалистов ВВС. В обычной обстановке она будет использоваться для проезда автотранспорта.

"Мы приступили к строительству участков автомагистралей для приземления и взлета военных самолетов в 2016 году. По плану в разных штатах Индии должны быть построены 20 таких полос", - заявил глава индийского оборонного ведомства на церемонии открытия авиационной полосы на шоссе в Раджастхане.

Первый из таких объектов вступил в строй в октябре 2017 года в северном штате Уттар-Прадеш. Построенная там на участке шоссе Лакхнау - Агра авиаполоса предназначена для приема истребителей и транспортных самолетов.