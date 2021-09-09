"Талибан" призвал США и ООН убрать его функционеров из черных списков

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало США и ООН исключить из черных списков имена членов нового правительства Афганистана, назвав эту практику неправильной и предосудительной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении нового правительства Афганистана.

"Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата [самоназвание талибов] или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает ни интересам США, ни Афганистана", - говорится в заявлении.

Движение отмечает, что "семья Хаккани Сахиба является частью эмирата и не имеет отдельного названия или организационной структуры". Дохийские соглашения, по мнению талибов, предусматривают "исключение всех чиновников эмирата из черных списков США и ООН", и "это требование остается в силе".

"Эмират самым решительным образом осуждает такие провокационные заявления и попытки вмешаться во внутренние дела Афганистана со стороны Америки и других стран. Подобные высказывания официальных лиц США [с упоминанием черного списка] являются повторением прошлых неудачных экспериментов и наносят ущерб Америке. Мы настоятельно призываем немедленно пересмотреть эту неправильную политику посредством дипломатических контактов", - отмечается в заявлении талибов.

В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил о формировании нового правительства, куда вошли только члены радикального движения, подавляющее большинство которых составляют пуштуны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.

Часть членов кабинета, в том числе глава МВД Сиражуддин Хаккани, все еще находится в санкционных списках ООН и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отметил, что во временное правительство Афганистана вошли "люди, у которых серьезные проблемы с послужным списком".