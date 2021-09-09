Глава МИД Венгрии считает, что страна должна остаться в ЕС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Венгрия должна сохранить членство в Евросоюзе, но объединению необходимы глубокие реформы. Об этом в четверг в эфире телеканала РБК заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ведущий обратил внимание на то, что в Венгрии немало тех, кто выступает за выход из ЕС, а некоторые официальные лица заявляют, что пока членство в Евросоюзе нужно Будапешту, но через несколько лет целесообразно будет задуматься о выходе из объединения.

"Мы члены Евросоюза и будем членами Евросоюза, тут нет вопросов - это взаимовыгодные отношения, и [мы] хотели бы их сохранить. Но для этого Евросоюз должен измениться в будущем, потому что он теряет свои конкурентные позиции в глобальном масштабе, он теряет свою силу", - сказал Сийярто.

В этой связи глава МИД Венгрии указал на то, что доля ЕС в глобальном ВВП неизменно снижается. Кроме того, глава венгерского дипведомства выступил за то, чтобы прекратить идеологические споры в ЕС, которые мешают предпринимать практические действия.

"Еврокомиссия рассматривает вакцины как идеологический вопрос. Мы бы никогда этого не сделали - вакцины существуют для того, чтобы спасать жизни, а не для того, чтобы вести идеологические споры", - сказал он.