Кулеба: Киев готов к встрече глав МИД "нормандской четверки"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина хотела бы, чтобы встреча в нормандской формате (Германия, Россия, Украина, Франция) прошла как можно скорее, и надеется, что российская сторона подтвердит свое участие в ней. Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", - утверждал он.

Кулеба выразил надежду, что его российский коллега Сергей Лавров поддержит идею встречи. "Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать, приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.