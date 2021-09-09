Эксперт считает, что правительство талибов противоречит базовым запросам Ирана

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /Корреспондент ТАСС Никита Смагин/. Новое правительство Афганистана, объявленное движением "Талибан" (запрещено в РФ), противоречит базовым принципам, за которые выступал Иран, поскольку не является инклюзивным. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт по международной политике Диако Хосейни, занимавший пост директора международной программы Центра стратегических исследований при аппарате предыдущего президента Ирана Хасана Роухани.

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"Объявленный кабинет министров противоречит ключевому принципу, за который выступал Иран - инклюзивное правительство", - сказал он.

По словам эксперта, "новое правительством является причиной появления сомнений у иранской стороны по отношению к талибам".

Хосейни отметил, что в сложившейся ситуации "Тегеран не должен отправлять своих представителей для участия в церемонии объявления нового правительства" талибов.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил о формировании нового правительства, куда вошли только члены радикального движения, подавляющее большинство которых составляют пуштуны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.