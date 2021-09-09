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Кулеба заявил, что Киев еще не определился с поездкой Зеленского в США на ГА ООН

По словам главы МИД Украины, президент может выступить по видеосвязи

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Решение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в заседании Генассамблеи ООН еще не принято, глава государства может выступить по видеосвязи. Об этом заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Возможность осуществления такого визита сейчас отрабатывается, но окончательных решений еще нет. По тому, что формат участия в Генассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления", - сказал он. Кулеба подчеркнул, что для Зеленского важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным. "Поэтому мы примем решение, будет ли этот визит физическим или онлайн", - добавил дипломат.

Ранее о подготовке поездки Зеленского на ГА ООН сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

В конце августа - начале сентября украинская делегация находилась с визитом в США. 1 сентября украинский президент провел встречу с президентом США Джо Байденом.

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