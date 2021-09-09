Белоруссия пригласила международных наблюдателей на учения "Запад-2021"

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия пригласила представителей ряда государств и международных организаций для наблюдения за совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября. Об этом заявил на брифинге в четверг начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.

"Несмотря на то, что в соответствии с Венским документом [2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности] приглашение наблюдателей на учение "Запад-2021" не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ", - отметил глава департамента Минобороны.

По словам Воинова, приглашения для участия в наблюдении за учениями были также направлены представителям ООН, Международного комитета Красного Креста, военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Кроме того, проинформировал представитель оборонного ведомства, для наблюдения и освещения в средствах массовой информации активной фазы "Запад-2021" аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 - иностранных.

Как заявил Воинов, Белоруссия "стремится к снижению конфликтного потенциала в Восточной Европе", кроме того, "внешнеполитический курс наряду с отсутствием территориальных претензий к соседям, нахождение в союзе с Россией и членство в ОДКБ обусловили выбор именно оборонительной тематики учений как подтверждения приверженности Беларуси к укреплению региональной безопасности".

Воинов обратил внимание на то, что "никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводится не будет". "По окончании учения в срок до 30 сентября личный состав, вооружения, военная и спецтехника Вооруженных сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил России, участвующие в учении, покинут территорию Беларуси", - уточнил глава департамента Минобороны Белоруссии.

Стратегические учения

Учения "Запад-2021" пройдут 10 - 16 сентября. На территории Российской Федерации от Вооруженных сил Белоруссии в учениях примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники. Количество военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Белоруссии, составит около 12 800 человек, в том числе около 2 500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

По информации Минобороны Белоруссии, в учениях "Запад-2021" решено задействовать до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Для отработки задач учений на территории Белоруссии будут использованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.