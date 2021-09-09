Глава Минобороны Армении обсудил с новым командующим миротворцами РФ обстановку в Карабахе

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Аршак Карапетян и новоназначенный командующий миротворческой миссией России в Нагорном Карабахе генерал-майор Михаил Кособоков в четверг в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"В начале встречи министр поздравил генерал-майора Кособокова со вступлением в должность и пожелал ему успехов в миротворческой миссии. Он высоко оценил усилия РФ по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также ход и эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства.

Предшественник Кособокова - генерал-лейтенант, Герой России Рустам Мурадов - завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе 6 сентября.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.