Минюст Украины выступил против размещения беженцев из Афганистана в колониях под Киевом

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины не поддержало инициативу главы МВД страны по размещению беженцев из Афганистана в закрытых колониях Киевской области. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Минюст официально предложил другие учреждения. Был запрос от министерства внутренних дел, и Минюст предложил колонии, например, Черниговскую и Кременчугскую", - сказала она.

Высоцкая добавила, что Черниговская и Кременчугская колонии уже закрыты, но на продажу еще не выставлены. "Они еще не выставлены, но уже не работают. И они не работают не так давно, потому в этих колониях теоретически гораздо дешевле восстановить жизнедеятельность. Восстановить системы отопления, водоснабжения и другое", - пояснила замминистра.

Она добавила, что окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев еще нет. "Идет диалог, но нет окончательного решения <...>. Мы хотим, чтобы наши аргументы также учитывали и принимали во внимание", - сказала Высоцкая.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Глава украинского МВД Денис Монастырский направил премьер-министру страны Денису Шмыгалю письмо, в котором сообщил, что Украина ожидает прибытия пяти тыс. беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. МВД предложило рассмотреть вопрос о размещении трех тыс. афганских беженцев в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области: в выставленных на торги "Ирпенском исправительном центре" и Бучанской исправительной колонии. Часть беженцев Украина готова поселить в специальных пунктах и депортационных центрах.

Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию своих граждан из этой страны. В то же время Киев заверял, что при необходимости эвакуация будет продолжена.