Медведчук отказался от апелляции по домашнему аресту из-за давления Киева на судей

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что в условиях давления действующей власти Украины на судебную систему отказывается от подачи апелляции на решение суда о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в четверг на сайте партии.

По мнению политика, на сегодняшний день на Украине "нет независимой судебной власти, закон не защищает оппозицию и инакомыслящих от произвола власти". "Суды находятся под таким давлением, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие. И поэтому в суде мы увидели не правосудие, а политическую волю нынешней власти, которая руками судей устраняет политических конкурентов и всех, кто недоволен политикой действующего режима", - подчеркнул он.

В июне Медведчук подал первый иск против Украины в ЕСПЧ, в конце августе - второй. В начале августа депутат Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин сообщил, что ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука на незаконные действия украинской власти.

2 сентября Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста еще на два месяца. Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме политика и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, который продлевался уже несколько раз.