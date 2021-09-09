"Национальное объединение независимых" лидирует на парламентских выборах в Марокко

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Партия либерального толка "Национальное объединение независимых" (НОН) лидирует на парламентских выборах в Марокко, которые состоялись в среду. Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении МВД королевства о первых предварительных результатах голосования.

После подсчета 96% голосов НОН получает 97 из 395 мест в Палате представителей (ПП, нижняя палата парламента), "Подлинность и современность" (ПиС) - 82, а старейшая в стране партия "Истикляль" - 78. "Социалистический союз народных сил" (ССНС) сумел завоевать 35 мандатов в ПП, "Народное движение" - 26, Партия прогресса и социализма - 20, "Конституционный союз" - 18.

Сокрушительное поражение потерпела умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР), которая победила на двух предыдущих парламентских выборах (в 2011 и 2016 году) и последние десять лет возглавляла коалиционное правительство Марокко. ПСР достается только 12 мест в нижней палате. Остальные политические силы получили в общей сложности двенадцать мест.

Как уточнило МВД, 8 сентября было открыто свыше 40,6 тыс. избирательных участков. Явка составила 50,35%, в 2016 году она не превышала 43%. Активнее всего на этот раз марокканцы голосовали на юге страны.

Выборы в наилучших условиях

"Несмотря на то, что избирательные мероприятия проходили в особой и чрезвычайной обстановке, вызванной санитарным кризисом, наша воля и осознание важности политического этапа, через который проходит наша страна, позволили нам вместе добиться проведения этих выборов в наилучших условиях", - подчеркнул в четверг министр внутренних дел Абдельуафи Лафтит.

По его словам, "присутствие местных и иностранных наблюдателей повысило прозрачность избирательного процесса в королевстве". Всего на выборах работали свыше 5 тыс. наблюдателей, в том числе 129 иностранных.

Согласно конституции, после подведения итогов выборов в Палату представителей будет сформировано новое правительство, а премьер-министром станет представитель партии, получившей наибольшее количество мест в нижней палате парламента.