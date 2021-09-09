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СМИ: в аэропорт Кабула прибыл борт ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Специальный борт ВВС Казахстана прибыл в четверг в аэропорт Кабула для эвакуации 200 американцев, а также граждан других стран. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, казахский самолет приземлился несколько минут назад в воздушной гавани столицы Афганистана. В настоящий момент туда прибывают граждане иностранных государств, изъявившие желание эвакуироваться.

Ранее радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации.

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