Медведчук: власть Зеленского свела курс Украины к абсурдной антироссийской политике

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Власть президента Украины Владимира Зеленского сводит смысл существования страны к абсурдной антироссийской политике, игнорируя интересы народа и основы правового государства. Об этом в четверг заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются. Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

По его словам, власть, которая "наживается на войне и нищете народа" и уничтожает основы правового государства, преступна. В этой связи он заявил, что украинцы должны занять твердую гражданскую позицию.

"Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались, - подчеркнул политик. - Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей".

Медведчук заявил, что действующая власть, идущая по пути беззакония, уже "доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость", и призвал граждан и все политические силы бороться не между собой, а за основы государства и общие принципы, без которых невозможно существование современной страны.