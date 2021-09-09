ЕС пока не принял решение о порядке взаимодействия с правительством Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. ЕС не считает, что в Афганистане формируется репрезентативное и инклюзивное правительство, однако окончательное решение об отношениях с новыми властями этой страны будет приниматься после завершения формирования переходных органов власти. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"ЕС будет ждать формирования переходного правительства в Афганистане, и на этом основании будет принимать решения по взаимодействию с ним - в зависимости от действий новых властей", - заявил он.

При этом он вновь повторил сделанное в среду заявление ЕС, что анализ уже объявленных назначений в правительство в Кабуле "показывает, что это не похоже на инклюзивную и репрезентативную структуру, отражающую все богатое этническое и религиозное разнообразие Афганистана, которую ЕС надеялся увидеть, и создать которую движение "Талибан" (запрещено в России) обещало в течение последних недель".

2-3 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Любляне была достигнута договоренность, что страны ЕС будут принимать решение о политическом признании новых властей Афганистана на основании ряда критериев, в число которых входит формирование в стране "инклюзивного и репрезентативного" правительства. В числе этих критериев также вошло требование о борьбе афганских властей с терроризмом, гарантии соблюдения прав человека, в том числе женщин и меньшинств, а также отсутствие препятствий для отъезда из страны всех людей, которые хотят ее покинуть.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения, подавляющее большинство из которых пуштуны - представители иранского народа, населяющего южные районы Афганистана. Председателем кабинета министров стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства "Талибана"). Талибы уточнили, что это временный состав правительства.