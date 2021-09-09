Дочь президента Филиппин отказалась баллотироваться в президенты и вице-президенты страны

БАНГКОК, 9 сентября. /ТАСС/. Дочь действующего президента Филиппин Сара Дутерте не будет баллотироваться в президенты и вице-президенты республики на выборах в 2022 году. Об этом в четверг сообщило издание Sunstar

"Да, я не буду баллотироваться на высшую государственную должность, поскольку мы оба [Родриго Дутерте и Сара Дутерте] договорились, что только один человек из нашей семьи будет выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост в 2022 году", - сказала Сара Дутерте.

Сара Дутерте добавила, что они с отцом "едины в желании видеть лучшее будущее для Филиппин".

8 сентября Родриго Дутерте во время своего выступления на съезде Филиппинской демократической партии - Лабан (ФДП-Лабан) официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента на следующих выборах.

Сара Дутерте - мэр города Давао на острове Минданао. До нее город возглавлял Родриго Дутерте на протяжении 22 лет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря действующего президента Гарри Роке сообщало, что президент Филиппин, возможно, будет вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост вице-президента страны, если в качестве кандидата в президенты на выборах будет участвовать его дочь. Филиппинская оппозиция выступила с утверждениями, что Родриго Дутерте согласился баллотироваться в вице-президенты из-за страха предстать перед Международным судом в качестве обвиняемого за массовые убийства в ходе инициированной им кампании по борьбе с наркотиками.

Родриго Дутерте занимает пост главы государства с 2016 года. Выборы президента и вице-президента страны назначены на 9 мая 2022 года. По Конституции республики 1987 года, Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента.