Эксперты: национальным интересам России и Белоруссии отвечает нейтральный статус Украины

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сохранение нейтрального статуса Украины отвечает национальным интересам России и Белоруссии. Такие выводы содержатся в докладе "Российско-белорусское сотрудничество: время стратегических решений" Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко и Института Европы РАН, который есть в распоряжении ТАСС.

"Изменение правового статуса Украины в случае вхождения в НАТО является публично заявленной красной линией для России и Беларуси. Национальным интересам Минска и Москвы отвечает нейтральный статус Украины", - говорится в докладе.

Эксперты также отметили, что целесообразно сохранить минскую площадку для работы Контактной группы в качестве части механизма урегулирования конфликта на востоке Украины.

Аналитический доклад подготовлен совместной рабочей группой известных российских и белорусских специалистов по результатам проведения 12 экспертных онлайн-семинаров. Предложены рекомендации относительно будущего российско-белорусских отношений, включая темы внешней и внутренней политики, безопасности, экономики, гуманитарного сотрудничества, перспектив многосторонних интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. При этом, по оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 31 января 2021 года, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения.

В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

Идея переноса переговоров по Донбассу из Минска появилась у Киева после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года. Их результаты Украина не признала, в отношениях между двумя странами возник кризис. Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук, в частности, заявлял в апреле, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подчеркивал, что вопрос смены площадки для переговоров в данный момент неактуален, и в Москве не считают необходимым обсуждать его.

Недостаток сотрудничества России и Белорусии

Как сообщается в докладе, отсутствие утвержденной совместной военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии является существенным недостатком сотрудничества двух стран.

"Вместе с тем считаем большим недостатком в сотрудничестве двух стран отсутствие утвержденной военной доктрины Союзного государства. Призываем утвердить совместную доктрину в ближайшем будущем, а также выработать общие ответные меры в связи с наращиванием инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы работы, роль поставок Белоруссии в оборонном заказе России является высокой. "Особое значение имеют тягачи Минского завода колесных тягачей. На этих машинах в России смонтировано более 60 образцов вооружений, основные агрегаты подвижных грунтовых ракетных комплексов ракетных войск стратегического назначения, включая пусковые установки ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - указывается в докладе.

Белоруссия является и важным поставщиком высокотехнологичной военной продукции, в частности, оптико-электронных прицельных систем и микросхем для ракет. "На новейших модификациях российских танков Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М стоят белорусские многоканальные прицелы оператора-наводчика "Сосна-У", - отмечается в докладе.

Аналитический доклад подготовлен совместной рабочей группой известных российских и белорусских специалистов по результатам проведения 12 экспертных онлайн-семинаров. Предложены рекомендации относительно будущего российско-белорусских отношений, включая темы внешней и внутренней политики, безопасности, экономики, гуманитарного сотрудничества, перспектив многосторонних интеграционных проектов на постсоветском пространстве.