AFP: экс-главу Минздрава Франции вызвали в суд

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен вызвана 10 сентября в Суд Французской Республики в рамках расследования обвинений со стороны общественных организаций в адрес французских властей в неэффективной борьбе с пандемией. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на источник в судебной системе.

Суд Французской Республики рассматривает дела о возможном нарушении законов высшими должностными лицами (за исключением президента страны, пользующегося иммунитетом). Как отмечает агентство, "экс-министр, ушедшая в отставку в феврале 2020 года на фоне начала пандемии, вызвана в парижский суд в пятницу в связи с возможным предъявлением обвинений". Однако юристы не исключают, что по итогам дачи показаний бывший министр может оказаться в статусе свидетеля в случае недостаточных улик.

В октябре прошлого года в офисах и квартирах действующего главы Минздрава страны Оливье Верана, директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона и бывшего главы Минздрава Аньес Бюзен прошли обыски после того, как целый ряд общественных ассоциаций и несколько объединений медиков подали иски в отношении французских властей, которых они обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом и запоздалой реакции на пандемию. По данным жалобам было начато предварительное расследование.

Ранее генеральный прокурор Кассационного суда Франсуа Моленс сообщил, что Суд Французской Республики получает во время эпидемии COVID-19 тысячи жалоб на министров.