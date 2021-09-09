В Раде произошла потасовка из-за обвинения депутата в адрес Зеленского

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Потасовка между двумя депутатами украинского парламента Гео Леросом и Николаем Тищенко произошла в четверг в ходе заседания Верховной рады. Причиной стало обвинение со стороны одного из парламентариев президента Украины Владимира Зеленского в провале возможной операции, которая привела к задержанию 33 россиян - так называемых вагнеровцев - на территории Белоруссии в 2020 году.

Инцидент произошел, когда в парламенте обсуждался отчет временной следственной комиссии (ВСК) Рады по вопросам проверки и оценки состояния дел на АО "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця"). На трибуну для выступлений депутатов поднялся Гео Лерос - в свое время исключенный из фракции партии "Слуга народа" за критику Зеленского. "Единственная ВСК, которая должна отчитываться на сегодня в этом зале, - касательно срыва спецоперации по "вагнеровцам". Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак (имелся в виду руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак - прим. ТАСС) - "слили" эту спецоперацию. Вы превращаете эту страну в мафию, в филиал мафии", - заявил Лерос, начав выступать не по теме обсуждаемого в Раде вопроса.

После этих слов к трибуне подошел член "Слуги народа" Николай Тищенко и сначала закрыл микрофон руками, а затем отстранил обидчика президента от трибуны. Однако Лерос начал сопротивляться, пытаясь вернуться на прежнее место. Десятки депутатов разных политических сил окружили конфликтующих коллег, уговаривая их разойтись. В результате председатель Рады Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв в заседании.

В дальнейшем Тищенко пояснил журналистам, почему заблокировал выступление Лероса. "Он начал обижать президента Украины, за которого голосовало 73% украинцев. Я в этом вижу, что он обижал тем самым всех украинцев", - заявил депутат. В свою очередь Лерос в общении с представителями СМИ продолжил заявлять о незаконности политики, проводимой Зеленским.

Ранее в парламенте неоднократно высказывалось требование о создании ВСК для расследования "дела вагнеровцев". На постоянной основе эту инициативу озвучивает партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Дело вагнеровцев"

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что ЦРУ США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году. По сведениям источника телеканала, США помогали украинцам деньгами, технической поддержкой и консультациями. В свою очередь неназванный американский чиновник назвал это "неправдой". По его мнению, данные заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы Соединенных Штатов.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing на Украине в июле 2014 года, еще четверых Украина считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту. По их словам, при подготовке операции украинские спецслужбы представлялись как российская военная частная компания и предлагали россиянам по $5 тыс. в месяц за охрану нефтяного производства в Венесуэле.

В среду представитель ФСБ подтвердил информацию CNN о причастности США к попытке похищения "вагнеровцев" в Белоруссии. Он назвал ее "абсолютно достоверной", заявив, что CNN "очень объективно показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР (Главным управлением разведки) Минобороны Украины и СБУ". Он напомнил, что россиян фактически заманили в Белоруссию военная разведка и СБУ под руководством ЦРУ США.

В конце июля 2020 года Белоруссия задержала на своей территории 33 гражданина РФ, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи. Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - "спекуляцией". При этом в Кремле добавили, что данные россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике "никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами".

12 августа прошлого года офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии официальный запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан РФ. Однако 14 августа Белоруссия вернула России 32 ее граждан. Еще один задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании".