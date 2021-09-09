На Генассамблее ООН в сентябре не планируется встреча ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заседание министров "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) не запланировано на Генассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил в четверг глава МИД Израиля Яир Лапид на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Никто не собирается организовывать заседание "ближневосточного квартета" на полях Генассамблеи в сентябре", - сказал он.

"Пока нечего просто обсуждать", - добавил Лапид.

Ранее заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Анна Евстигнеева заявила, что Россия предлагает созвать в сентябре в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН министерскую встречу "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС и ООН). По ее словам, РФ выступает за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров.