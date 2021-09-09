СМИ: сторонники президента блокируют дорожное сообщение в Бразилии

САНТА-РОЗА /Бразилия/, 9 сентября. /ТАСС/. Бразильские водители-дальнобойщики, поддерживающие президента страны Жаира Болсонару, в среду вечером начали частично блокировать дороги федерального и регионального значения, требуя, вслед за главой государства, отставки судьи Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса. Об этом сообщает в четверг портал UOL.

По его информации, представители движения намерены направить в парламент письмо с требованием отстранения судьи высшей инстанции, угрожая в противном случае парализовать движение на автострадах крупнейшей страны региона. Как указывает Министерство инфраструктуры Бразилии, скопления дальнобойщиков, частично или полностью занимающих проезжую часть, зафиксированы в 16 из 27 субъектов федерации. Для разблокировки дорог привлекают правоохранителей.

Как сообщает UOL, местами в стране наблюдается ажиотаж населения страны, которое опасается перебоев со снабжением топливом и продуктами питания. Отдельные АЗС уже прекратили работу, ссылаясь на дефицит топлива.

К своим сторонникам уже обратился сам Болсонару, попросив их, "по возможности, не затруднять движение".

Протесты дальнобойщиков в 2018 году

В 2018 году более миллиона бразильских дальнобойщиков, недовольных ростом цен на топливо, заблокировали около тысячи участков дорог по всей стране. Протесты привели к дефициту базовых товаров: во многих городах наблюдалась нехватка горючего на заправках и некоторых продуктов питания в магазинах. Потери экономики в результате этой акции, по оценкам экспертов, составили около 15 млрд реалов (около $3,8 млрд).

Внутриполитическая ситуация в Бразилии

Массовые манифестации сторонников Болсонару прошли в крупных городах во вторник 7 сентября, когда в стране отмечали национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, в которых глава государства принял личное участие, состоялись в столице страны - городе Бразилиа - и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. По данным сан-паульских властей, на митинг за Болсонару вышли 125 тыс. человек при том, что организаторы ранее анонсировали появление 2-3 млн манифестантов. По неофициальным оценкам столичных правоохранителей, на проправительственную манифестацию в центре Бразилиа собрались не менее 400 тыс. человек, пишет газета "Коррею бразилиэнси".

В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования, как того требовал бразильский лидер, а также начало в отношении него расследования по громкому делу о распространении лживых новостей. Надзор за данным расследованием осуществляет судья ди Морайс.