Моравецкий: Польша будет настаивать на выяснении вопросов, связанных с Волынской резней

КАРПАЧ /Польша/, 9 сентября. /ТАСС/. Польша не намерена отступать от необходимости выяснения с украинской стороной вопросов, связанных с Волынской трагедией. Об этом заявил в четверг в ходе ХХХ международного Экономического форума премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

"У нас много сложных тем с Украиной", - сказал он, назвав главной из них проблемы, связанные с эксгумацией и выяснением вопросов, связанных с событиями на территории Волыни в годы Второй мировой войны. "Для нас это незажившая рана. Для нас это сложная тема, от которой мы не отступим, так как мы должны эту историческую правду вместе показать и признать", - сказал он.

По словам Шмыгаля, вопросы истории не должны разделять Украину и Польшу. "Я убежден, что у нас нет вопросов, которые невозможно решить в духе добрососедства и уважения. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия", - отметил он.

Волынская резня

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.