Главы Таджикистана и Турции подтвердили схожесть позиций по Афганистану

ДУШАНБЕ, 9 сентября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Турции Эмомали Рахмон и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане, подтвердив близость позиций по данной проблематике. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Рахмона.

По ее данным, главы государств уделили особое внимание тревожным тенденциям развития ситуации в Афганистане. "При обсуждении проблематики Афганистана президенты, подтвердив схожесть или близость позиций Таджикистана и Турции по ее актуальным вопросам, подчеркнули необходимость создания в стране инклюзивного правительства с участием представителей всех проживающих в ней этнических групп и указали на актуальность оказания гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники также рассмотрели другие вопросы международной и региональной повестки.

Как указали в пресс-службе, президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы взаимодействия в сфере безопасности и совместной борьбы против глобальных вызовов и угроз. "Стороны выразили удовлетворение уровнем и содержанием торгово-экономического сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что в завершение беседы лидеры Таджикистана и Турции отметили важность продолжения постоянных контактов на высшем уровне и договорились об официальном визите Эрдогана в Душанбе по мере нормализации эпидемиологической ситуации. Глава Турции поздравил президента Таджикистана и его народ с 30-летием государственной независимости, отметив огромные достижения страны за этот период на пути социально-экономического развития и укрепления его роли в решении региональных и международных вопросов.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.