Минобороны Белоруссии: учения "Запад-2021" не несут угрозы для европейского сообщества

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Стратегические белорусско-российские учения "Запад-2021" не несут угрозы европейскому сообществу, но призваны продемонстрировать западным государствам бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, Россией и другими странами - членами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил в четверг руководитель учений с белорусской стороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, открывая маневры на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область).

"Убежден, что учение продемонстрирует высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства. Это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада в бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации договора коллективной безопасности", - сказал Гулевич, слова которого приводит пресс-служба Минобороны республики.

Начальник Генштаба отметил, что "белорусско-российское учение, как бы его ни преподносили на Западе, является элементом подготовки войск". "Мы открыты для всех стран - участников ОБСЕ, и проведение учения не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - подчеркнул Гулевич. Он пояснил, что особенностью учений в этом году стало то, что, помимо участников региональной группировки войск Белоруссии и России, в них примут участие также представители Вооруженных сил Казахстана.

"Этим демонстрируется единство готовности к совместному выполнению задач всех стран ОДКБ", - отметил руководитель маневров. Он проинформировал, что в ходе учений будет отрабатываться ведение оборонительных боев, отход, ведение маневренной обороны и затем проведение контрнаступления в интересах восстановления территориальной целостности Белоруссии. "Планируется проведение большого количества десантов: тактических, оперативных различного рода уровней и масштабов", - сказал начальник Генштаба ВС Белоруссии.

Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на полигонах Белоруссии и России. Количество военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Белоруссии, составит около 12 800 человек, в том числе около 2 500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях "Запад-2021" решено задействовать до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Для отработки задач учений на территории Белоруссии будут использованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.