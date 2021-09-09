Объединение афганских журналистов осудило талибов за избиение коллег из газеты

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Общественная организация "Центр журналистов Афганистана" выступила с осуждением действий боевиков захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые избили в Кабуле двух корреспондентов местной газеты Ettela'at, освещавших акции протеста в городе. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на странице организации в Facebook.

"Центр осуждает задержание и пытки двух корреспондентов, считая подобные бесчеловечные и антиисламские действия нарушением профессионального права журналистов на свободное предоставление обществу информации", - указано в тексте.

Организация призвала руководство "Талибана" привлечь к ответственности виновных в инциденте и "сдержать свои обещания уважать права журналистов и свободу СМИ". В противном случае, как подчеркивается в заявлении, "удушение и цензура будут иметь крайне негативные последствия для общества и жизни людей в Афганистане".

Во вторник, как информировала газета Ettela'at, два ее корреспондента были задержаны в столице Афганистана при освещении акции протеста женщин, опасающихся ущемления своих прав после захвата власти в стране талибами. Журналистов в течение нескольких часов избивали и подвергали пыткам, а затем выпустили на свободу.

С понедельника в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам провинции Панджшер. Люди протестуют против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами, а также выступают в защиту прав женщин.

Для разгона демонстраций боевики "Талибана" прибегают к насилию и препятствуют работе корреспондентов, операторов и фотографов, задерживая их и нанося им травмы. С осуждением действий талибов уже выступила Афганская ассоциация независимых журналистов. МВД "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) опубликовало в среду постановление о запрете любых форм уличных демонстраций без согласования с "Талибаном".