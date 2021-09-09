В Финляндии дали оценку возможности применения Россией военной силы

ХЕЛЬСИНКИ, 9 сентября. /ТАСС/. Финляндия не исключает возможности применения Россией военной силы и считает, что РФ предпочитает режим безопасности в Европе, основанный на разделении сфер влияния. Такое утверждение содержится в докладе об обороне, одобренном в четверг правительством республики.

"Россия стремится упрочить свои позиции и ослабить единство западных игроков. Она все еще нацелена на режим безопасности в Европе, основанный на сферах влияния. В дополнение к этому использование военной силы остается для России основным инструментом, нельзя исключать применения силы или угрозы применения военной силы", - утверждается в документе, опубликованном финским Минобороны.

Авторы доклада полагают, что для Москвы Северная Европа и Балтика являются центральной частью пояса безопасности, простирающегося от Арктики до Черного и Средиземного морей. Как говорится в документе, Россия "продолжила модернизацию своих вооруженных сил", может "проводить быстрые и неожиданные операции", а также "ужесточила ядерную риторику".

Согласно докладу, Финляндия по-прежнему не отказывается от идеи вступить в НАТО, а США играют большую роль в обеспечении "безопасности всей Европы". Одними из главных партнеров Хельсинки в области обороны названы Швеция и Норвегия.