Руководство правящей партии в Марокко ушло в отставку после провала на выборах

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Саад ад-Дин аль-Османи принял решение покинуть пост генерального секретаря "Партии справедливости и развития" (ПСР) после ее поражения на парламентских выборах в Марокко. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, примеру аль-Османи последовали и другие члены руководства партии.

Согласно предварительным итогам выборов, обнародованным в четверг МВД страны, подсчет 96% голосов избирателей показал, что умеренная исламистская ПСР, побеждавшая на двух предыдущих парламентских выборах (в 2011 и 2016 году), потерпела сокрушительное поражение и сможет занять лишь около 12 из 395 мест в Палате представителей (нижняя палата парламента).

Лидирует на выборах партия либерального толка "Национальное объединение независимых" (НОН), которая получит не менее 97 мест в парламенте.

Парламентские выборы в Марокко состоялись в среду. Как информировало МВД, явка составила 50,35% (в 2016 году она не превышала 43%).