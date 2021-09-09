Решение о постпреде Афганистана при ООН примут не ранее октября-ноября

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Решение по постоянным представителям Мьянмы и Афганистана при ООН может быть принято аккредитационным комитетом в октябре-ноябре. Об этом заявил в четверг председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на пресс-конференции по итогам своего председательства.

"Если есть два имени, то аккредитационный комитет будет принимать решение. Это может случиться в октябре-ноябре", - сказал он.

При этом он отметил, что особенно сложная ситуация сложилась вокруг постоянного представителя Афганистана, поскольку в случае с Мьянмой пришедшие к власти военные предложили свою кандидатуру на этот пост.

Бозкыр при этом отметил, что ООН должна будет принять письмо от правительства, фактически осуществляющего власть в Афганистане. "Мы не можем отказаться его рассматривать из-за того, нравится нам то или иное правительство или нет", - добавил он.

В настоящий момент представителем Афганистана при ООН остается Гулям Исхакзай, назначенный правительством бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. "Талибан" (запрещенное в РФ движение) пока не направлял ООН письмо с предложением кандидатуры своего представителя во всемирной организации.

Аналогичная ситуация сложилась в Мьянме. Постпредом страны остается Чжо Мо Тун, назначенный правительством, смещенным пришедшими к власти в феврале этого года военными. Ранее они направили ООН письмо с предложением своей кандидатуры на этот пост.