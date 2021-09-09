В ЕС считают, что временное правительство Афганистана не отражает обязательств талибов

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз выразил озабоченность в связи с созданием движением "Талибан" (запрещено в России) временного правительства Афганистана, которое не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств радикалов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением "Талибан" 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся "Талибаном" обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана", - указывается в тексте.

"Инклюзивное и репрезентативное правительство - это ключевой элемент для строительства стабильного и мирного Афганистана. Это также ключевой критерий для сотрудничества ЕС [с Афганистаном]. Поэтому ЕС ожидает инклюзивности и репрезентативности в процессе дальнейшего формирования правительства", - говорится в заявлении ЕС.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения, подавляющее большинство из которых пуштуны - представители иранского народа, населяющего южные районы Афганистана. Председателем кабинета министров стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства "Талибана"). Талибы уточнили, что это временный состав правительства.