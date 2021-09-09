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Смена власти в Афганистане
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Белый дом подтвердил, что чартерный рейс из Афганистана приземлился в Катаре

В Вашингтоне заявили, что талибы проявили "готовность к сотрудничеству" при организации вывоза американцев

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет, следовавший чартерным рейсом из Кабула, с эвакуированными из Афганистана американцами на борту приземлился в четверг в Катаре. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Мы можем подтвердить, что самолет успешно приземлился в Катаре", - отметила она. По словам Хорн, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проявили "готовность к сотрудничеству", а также "гибкость, деловой подход и профессионализм" при организации вывоза американцев из Афганистана.

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АфганистанСШАКатарСмена власти в Афганистане
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