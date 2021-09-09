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ООН подтвердила, что часть ее сетей была взломана неизвестными хакерами в апреле

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что хакеры получили данные, которые можно использовать против агентств организации

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Часть сетевой инфраструктуры ООН была взломана неизвестными в апреле этого года. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Мы можем подтвердить, что неизвестные смогли взломать часть инфраструктуры ООН в апреле этого года. Атаки были выявлены до того, как нас уведомила компания, упомянутая в статье [агентства] Bloomberg. Меры по смягчению последствий взлома уже были запланированы и реализовывались", - сказал он.

По словам представителя организации, в ООН поблагодарили компанию, поделившуюся информацией о взломе. "Можем подтвердить, что были выявлены последующие атаки, связанные с ранним взломом. По ним принимаются меры", - отметил Дюжаррик.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на занимающуюся кибербезопасностью компанию Resecurity, хакеры в начале 2021 года взломали принадлежащие ООН компьютерные сети и получили данные, которые можно использовать против агентств организации.

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