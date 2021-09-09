{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко: интеграция Белоруссии и России носит исключительно взаимовыгодный характер

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Интеграция России и Белоруссии носит исключительно обоюдовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран. Об этом заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко после состоявшихся в Кремле переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах (28 союзных программ - прим. ТАСС) нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодных характер", - подчеркнул он на совместной пресс-конференции.

ООН подтвердила, что часть ее сетей была взломана неизвестными хакерами в апреле
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что хакеры получили данные, которые можно использовать против агентств организации
Читать полностью