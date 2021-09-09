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Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подробно обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в четверг ситуацию в Афганистане.

"Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями, подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Беларуси", - сказал Лукашенко.

По его словам, страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердят единую позицию по вопросам безопасности на фоне событий в Афганистане на предстоящей встрече в Душанбе. 

"Первоочередная важность - обеспечение всесторонней безопасности наших стран и ОДКБ. Единую позицию по этому вопросу мы утвердим в ходе предстоящих мероприятий в Душанбе", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАфганистанБелоруссияТаджикистанРоссияВстреча Путина и ЛукашенкоСмена власти в Афганистане
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