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Смена власти в Афганистане

Эстония представила проект резолюции о продлении миссии ООН в Афганистане

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Норвегия и Эстония представили проект резолюции по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Об этом сообщил в четверг журналистам эстонский постпред при всемирной организации Свен Юргенсон.

"Очень важно обеспечить, чтобы ООН могла сохранить [присутствие], могла работать и реагировать на нужды населения во всех частях страны. Важно, чтобы доставка помощи со стороны сотрудников из числа женщин не была ограничена, - сказал он. - <…> Норвегия и Эстония представляют проект резолюции по продлению мандата Миссии ООН по содействию Афганистану, который истекает 17 сентября".

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АфганистанЭстонияСмена власти в Афганистане
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