СМИ: Байден потребует обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен добиться обязательной вакцинации от нового коронавируса сотрудников компаний со штатом свыше 100 человек. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их данным, от руководителей организаций, в которых работают 100 и более сотрудников, могут потребовать ввести обязательную всеобщую вакцинацию. В случае отказа прививаться работники должны будут на регулярной основе проходить тестирование на заражение коронавирусом. Как подчеркивает NBC, с требованием ввести соответствующие ограничения хозяин Белого дома намерен обратиться в Министерство труда США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала в четверг, что президент США своим указом обяжет большую часть американских госслужащих вакцинироваться от коронавируса без возможности отказаться от прививки при условии регулярной сдачи тестов. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что Байден отменит послабление, которое позволяло госслужащим не прививаться от нового коронавируса при условии регулярного прохождения ими проверок на заражение инфекцией. По их данным, аналогичные требования могут быть применены к сотрудникам частных компаний, предоставляющих на контрактной основе услуги федеральному правительству.

В конце июля текущего года Байден предписал всем федеральным госслужащим пройти вакцинацию от нового коронавируса. При этом сохранялась возможность отказа от вакцинации при условии ношения маски на работе вне зависимости от географического положения, соблюдения социальной дистанции и прохождения раз или два раза в неделю тестов на заражение.