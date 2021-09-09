Лукашенко: Минск и Москва давно отказались строить "интеграционный дом" с крыши

"Мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним [с президентом РФ] это сделаем элементарно", - сказал он.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия при необходимости могут мгновенно сблизиться еще больше в военном и политическом плане. Об этом заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко, подводя итоги своих переговоров в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов", - отметил Лукашенко. При этом он подтвердил, что Белоруссия будет готова развивать политическую интеграцию с Россией, если на то будет воля народов двух государств. "Мы сделаем все, что в интересах народов. И если нам нужны будут еще более тесное военное, политическое, другое направление, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем наших людей в Беларуси и России", - подчеркнул президент. "За нами не заржавеет, как в России и в Беларуси говорят. Главное, чтобы этого хотели народы. Я поддерживаю тезис президента России: придет время, созреете, за нами дело не станет", - добавил Лукашенко.

Он пояснил, что Минск и Москва возводят "интеграционный дом" с фундамента, строить его с крыши отказались давно. "Мы не хотим повторить ошибки, которые были в нашем союзном государстве - Советском Союзе, мы делаем определенные выводы. Прошло время, что-то мы упустили, можем поспорить, поговорить на эту тему, но мы вернулись к созданию базы. Без фундамента, о котором говорил президент [РФ], невозможно строительство интеграционного дома. С крыши строить дом мы отказались давно", - уточнил Лукашенко.

Он напомнил, что в конце 1990-х годов, обмениваясь ратификационными грамотами по союзному договору, президенты Белоруссии и РФ условились сохранить разноскоростную, разноуровневую интеграцию: Союз Белоруссии и России, Евразийский таможенный союз и СНГ. "В этих трех уровнях на постсоветском пространстве были разные скорости, но мы [в Союзе Белоруссии и РФ] были впереди. Мы сегодня показываем пример, каким образом надо двигаться к ЕАЭС и в СНГ", - сказал Лукашенко. "Мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве", - добавил он.

"Не все узлы в отношениях развязаны"

Белоруссия и Россия еще не решили все проблемные вопросы двусторонних отношений, но основа для дальнейшего движения вперед создана, отметил Лукашенко.

"Понятно, что не все узлы в наших отношениях развязаны, при таком объеме взаимодействия это нормально, но платформа для дальнейшего движения вперед создана. Благодаря ей мы будем и дальше обеспечивать социальные гарантии, поступательно повышать благосостояние белорусов и россиян", - сказал он.

Как сообщил Путин по итогам встречи с Лукашенко, Россия и Белоруссия согласовали все союзные программы - документы о дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Путин допустил появление в будущем союзного парламента, хотя пока, по его словам, эта тема не обсуждалась, а Лукашенко заверил, что если понадобится выстроить отношения "еще мощнее, чем в унитарном государстве", это будет сделано "элементарно". Как отметил белорусский президент, ключевое положение согласованных документов - это "равные права для субъектов хозяйствования" двух стран. Москва и Минск создадут единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и будут проводить единую макроэкономическую политику. Путин и Лукашенко также отметили, что о создании единой валюты пока говорить рано, но в будущем это возможно.