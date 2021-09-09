Кулеба: Украина активизировала работу по подготовке нового саммита в "нормандском формате"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Украины активизировали работу по подготовке нового саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не отбрасываем "нормандский формат". Мы, наоборот, активизировали работу по подготовке нового саммита", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны.

В среду в режиме видеоконференции состоялась очередная встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Как сообщил журналистам источник, близкий к переговорам, конференция была созвана по просьбе Германии. Также по просьбе германской стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки". Представители ФРГ и Франции обязались составить декларацию возможного саммита "четверки" на основе предложений России и Украины.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.