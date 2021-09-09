США пока не будут выносить "категорических суждений" о правительстве талибов

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не будут выносить "резких и категорических суждений" по поводу состава сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана. Как заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, для Вашингтона важен не только состав этого кабинета, но и действия, которые он будет предпринимать.

"Мы пока не будем выносить резких и категорических суждений", - сказал он. "Мы говорили о нашей реакции на первоначальное переходное правительство. Вы слышали от нас, что ему не хватает инклюзивности, также предыдущая биография и прошлое некоторых людей в его составе вызывают беспокойство. Это явно не отражает того, на что надеялось международное сообщество и Соединенные Штаты", - признал при этом Прайс.

"Мы знаем, что это первоначальное переходное правительство, мы знаем, что некоторые посты остаются незаполненными. Так что для нас будет важен не только состав любого будущего правительства Афганистана, хотя мы будем смотреть за тем, чтобы оно было инклюзивным, чтобы оно представляло тех людей, которых "Талибан", как он утверждает, представляет, но мы также будем смотреть на их действия", - добавил при этом глава пресс-службы Госдепартамента. В частности, по его словам, Вашингтон будет обращать внимание на то, как талибы будут "управлять [страной], как они будут вести себя в отношении своего народа, как они будут вести себя в отношении [американцев], как они будут отвечать на угрозы". "Речь не только об угрозах для "Талибана", но также и об угрозах для нас, в том числе со стороны [группировки] "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство")", - указал Прайс.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что временное правительство, которое было сформировано в Афганистане радикальным движением "Талибан", не кажется Вашингтону инклюзивным, несмотря на прежние заявления талибов.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск западной коалиции движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".

Все министры в составе временного правительства - мужчины, тогда как ранее талибы заявляли о том, что женщины смогут участвовать в управлении страной. Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана. Как пояснил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет талибы планируют включить представителей всех слоев афганского общества.

Контакты Блинкена с талибами

Блинкен в настоящий момент не планирует каких-либо прямых контактов с представителями "Талибана", заявил Прайс. "Мы пока не на том этапе. Думаю, нам еще предстоит увидеть, достигнем ли мы его. У нас есть соответствующие каналы коммуникации, в том числе [взаимодействие через] спецпредставителя [США по Афганистану Залмая Халилзада] и команду Иэна Маккари, которая находится в Дохе", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, планирует ли Блинкен какие-либо прямые контакты с талибами. После приостановления США своего дипломатического присутствия в Кабуле Маккари возглавил команду американских дипломатов, отвечающих за афганское направление и работающих в посольстве страны в Дохе.