Вашингтон не считает, что Россия и США не слышат друг друга в диалоге по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти в Вашингтоне не считают, что Россия и США в диалоге по кибербезопасности не слышат друг друга. Об этом заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Я не считаю, что дело обстоит таким образом, будто наши лидеры не слышат друг друга. Но я предоставлю экспертам право давать дальнейшие комментарии [на этот счет]. Но я бы с этим не согласился", - сказал Майоркас, комментируя ход российско-американского диалога по кибербезопасности.

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США отказался приводить какие-либо подробности этих переговоров, сославшись на то, что таие комментарии должны давать другие американские должностные лица. "Безусловно, у нас в министерстве внутренней безопасности есть своя работа применительно к кибербезопасности и нейтрализации угроз, которые мы видим со стороны преступных элементов, находящихся в России", - добавил Майоркас.

Как отметил в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД России Сергей Рябков, Вашингтон не отвергает перспективу дальнейшего расширения диалога с Москвой в сфере кибербезопасности, который был запущен по итогам июньской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Рябков подчеркнул, что этот диалог не просто запущен, а уже обрел динамику и внутреннюю логику.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".