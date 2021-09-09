В ООН заявили, что представленное талибами правительство не является инклюзивным

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Новое временное правительство Афганистана, объявленное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), не является инклюзивным. С таким заявлением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс.

"Два дня назад талибы представили так называемое правительство. Те, кто надеялся и настаивал на инклюзивности, будут разочарованы", - указала Лайонс.

По ее словам, в списке отсутствуют "женские имена, в нем нет тех, кто не является представителем "Талибана", нет тех, кто входил в прежнее правительство, нет лидеров групп меньшинств". "Напротив, в нем состоит большое число тех, кто входил в руководство "Талибана" с 1996 по 2001 год", - заключила она.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения, подавляющее большинство из которых пуштуны - представители иранского народа, населяющего южные районы Афганистана. Председателем кабинета министров стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства "Талибана"). Талибы уточнили, что это временный состав правительства.