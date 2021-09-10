На Украине заявили, что армия может взять Донецк и Луганск при наличии такого приказа

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинская армия может взять Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв, сообщил в четверг вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Наша армия может выполнить любое задание. <…> Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они [украинская армия] могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?" - сказал он в эфире телеканала "1+1". По его словам, служащие украинской армии "имеют все возможности, чтобы воевать".

Данилов напомнил, что СНБО Украины разработало пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе. "Сейчас мы движемся по первому - политико-дипломатическому. Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате", - сказал он.

Вместе с тем секретарь Совбеза исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями провозглашенных республик Донбасса. Данилов при этом считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин.