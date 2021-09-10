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Смена власти в Афганистане
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Зампостпреда США глубоко обеспокоен безопасностью персонала ООН в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" должно заслужить легитимность и международную поддержку, заявил Джеффри де Лаурентис

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены безопасностью членов Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

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По его словам, ООН "должна координировать выделение [Афганистану] гуманитарной помощи". "Абсолютно необходима работа МООНСА в Кабуле и ее представительств в регионах", - отметил дипломат. "В то же время мы глубоко обеспокоены обеспечением защиты и безопасности сотрудников МООНСА", - подчеркнул он.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно заслужить легитимность и международную поддержку, заявил де Лаурентис.

"Талибан" добивается международной легитимности и поддержки. Наш посыл прост: легитимность и поддержку придется заслужить, - сказал он. - <...> Мы внимательно следим за соблюдением международных стандартов".

Во вторник пресс-секретарь радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения, подавляющее большинство из которых пуштуны - представители иранского народа, населяющего южные районы Афганистана. Председателем кабинета министров стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства "Талибана"). Талибы уточнили, что это временный состав правительства.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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