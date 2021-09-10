В Минобороны Британии заявили о росте числа потенциальных террористов в мире за 20 лет

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Число потенциальных террористов в мире сейчас больше, чем на момент совершения терактов в США 11 сентября 2001 года. С такой оценкой выступил в четверг в интервью телеканалу Sky News глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Он также признал, что события, произошедшие за последний месяц в Афганистане, где к власти пришло радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), привели к "повышению глобальной террористической угрозы".

"Угроза безусловно растет. Это одно из следствий повсеместного распространения технологий и передачи знаний через интернет, что позволяет не только побуждать людей к осуществлению ужасающих деяний, но и объяснять им, как их совершить", - сказал Уоллес. "Не думаю, что угроза выросла в какой-то одной сфере, но мне кажется, что число людей, которые могли бы преступить черту и пойти на насилие, сейчас, вероятно, стало больше, чем раньше".

Уоллес отметил, что в настоящий момент британские аналитики не ожидают крупных терактов, сравнимых по масштабам с трагическими событиями двадцатилетней давности, однако подчеркнул, что спецслужбы отмечают наличие "целой группы людей, располагающих знаниями о том, как совершить теракт", и видят попытки таких людей наладить связь друг с другом.

В четверг Уоллес посетил презентацию нового британского беспилотника Protector, который должен поступить на вооружение британской армии в 2024 году. Его радиус действия вдвое больше, чем у британских аппаратов Reaeper. Как отмечает Sky News, министр указал, что в будущем Лондон сможет использовать новые беспилотники для борьбы с террористической угрозой в Афганистане, если там вновь начнут активно действовать террористические группировки. "У нас будет возможность отвечать на непосредственную угрозу для британских граждан и наших союзников где бы то ни было в мире. Мы будем использовать их везде, где это потребуется и где нам позволяет это делать международное право", - сказал глава ведомства.

В конце августа начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон заявил, что Великобритания готова наносить удары по целям террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане.